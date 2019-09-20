Естонія введе мито для громадян України за довгострокові візи

Громадянам України, які протягом останніх років були звільнені від необхідності платити мито при оформленні довготермінових естонських віз, знову доведеться платити за цю послугу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.ee.

Зазначається, що відповідний законопроєкт знаходиться в даний час на міжвідомчому узгодженні, а ось принципове рішення з цього питання було прийняте при обговоренні бюджетної стратегії навесні 2019 року.

"Оскільки з червня 2017 року для в'їзду в Європейський союз громадянам України з біометричними паспортами віза не потрібна, а безкоштовна довгострокова віза в основному видається для роботи, наявність винятку для громадян України при стягненні державного мита більше не обґрунтована", - йдеться у повідомленні.

Додамо, аналогічний випадок що діяв з 2011 року, буде скасовано і для громадян Білорусі.

Нагадаємо, глава Міністерства закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що скасування безвізового режиму для громадян України неможлива. За його словами, скасування короткострокового безвізового режиму для українців з боку Естонської Республіки нерозумна. Він зазначив, що працюють в Естонії українці в більшості мають робочу візу.

Як повідомляє РБК-Україна, міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що Естонія не визнавала і не визнає результати проведених 8 вересня "виборів" в аннексированном Криму. Він повідомив, що його країна залишається відданою позиції щодо територіальної цілісності України.

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