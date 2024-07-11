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Естонія не впустила на територію російських футболістів, які грають у клубі Вірменії

Ілюстративне фото: Естонія не впустила на територію російських футболістів (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Естонія відмовила у візах чотирьом російським футболістам вірменського Урарту. Клуб приїхав на матч кваліфікації Ліги конференцій проти місцевого Калева.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спорт-Експрес.

Цього четверга вірменський "Урарту" мав провести гостьовий матч проти естонського "Калева" в першому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. Однак російські футболісти команди не отримали візи для в'їзду в Естонію.

У складі "Урарту" грає шість футболістів із Росії: воротар Олександр Меліхов, захисник Олександр Пуцко, півзахисники Олег Поляков та Антон Кілін, нападники Леон Сабуа та Іван Ігнатьєв. Двоє з них пропустять єврокубковий матч через травми, а четверо - через неотримання візи. Кого саме не пропустили - не уточнюється.

Естонія готується до можливої війни з Росією

Нещодавно повідомлялось, що Естонія суттєво зміцнить східний кордон НАТО з Росією та побудує цілу оборонну лінію для захисту.

Також наступного року Естонія розпочне будівництво лінії оборони на кордоні з Росією. Зокрема, побудує 600 бункерів в прикордонних районах з країною агресором.

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