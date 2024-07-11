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Эстония не впустила на территорию российских футболистов, играющих в клубе Армении

Иллюстративное фото: Эстония не уронила на территорию российских футболистов (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Эстония отказала в визах четырем российским футболистам армянского Урарта. Клуб приехал на матч квалификации Лиги конференций против местного Калева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Спорт-Экспресс.

В этот четверг армянский "Урарту" должен был провести гостевой матч против эстонского "Калева" в первом квалификационном раунде Лиги конференций. Однако российские футболисты не получили визы для въезда в Эстонию.

В составе "Урарту" играет шесть футболистов из России: вратарь Александр Мелихов, защитник Александр Пуцко, полузащитники Олег Поляков и Антон Килин, нападающие Леон Сабуа и Иван Игнатьев. Двое из них пропустят еврокубковый матч из-за травм, а четверо - из-за неполучения визы. Кого именно не пропустили – не уточняется.

Эстония готовится к возможной войне с Россией

Недавно сообщалось, что Эстония существенно укрепит восточную границу НАТО с Россией и выстроит целую оборонную линию для защиты.

Также в следующем году Эстония приступит к строительству линии обороны на границе с Россией. В частности, построит 600 бункеров в приграничных районах со страной агрессором.

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