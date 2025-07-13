Естонія вперше провела стрільби з HIMARS (відео)

Перші бойові стрільби з РСЗВ HIMARS були проведені в п'ятницю, 11 липня, на естонському острові Сааремаа. Таке озброєння прибуло в країну цієї весни після кількох місяців підготовки.

Військові повідомили, що всі ракети успішно вразили морські цілі на відстані до 15 км - їхній розмір можна порівняти зі звичайним відром.

"Так, вони працюють! Сьогодні Сили оборони Естонії вперше провели навчання з використанням власних систем HIMARS", - зазначили в естонському Міноборони.