Естонія вперше провела стрільби з HIMARS (відео)

Естонські військові вперше провели бойові стрільби з американських реактивних систем залпового вогню HIMARS.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
Перші бойові стрільби з РСЗВ HIMARS були проведені в п'ятницю, 11 липня, на естонському острові Сааремаа. Таке озброєння прибуло в країну цієї весни після кількох місяців підготовки.
Військові повідомили, що всі ракети успішно вразили морські цілі на відстані до 15 км - їхній розмір можна порівняти зі звичайним відром.
"Так, вони працюють! Сьогодні Сили оборони Естонії вперше провели навчання з використанням власних систем HIMARS", - зазначили в естонському Міноборони.
Нагадаємо, раніше глава Міністерства оборони Естонії Ханно Певкур заявляв, що його країна готова приймати на своїй території винищувачі союзників, які можуть нести ядерне озброєння.
Він нагадав, що Естонія вже приймала американські винищувачі F-35.
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