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Естонія готова прийняти винищувачі союзників з ядерним озброєнням, - Міноборони

П'ятниця 27 червня 2025 11:56
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Естонія готова прийняти винищувачі союзників з ядерним озброєнням, - Міноборони Фото: Ханно Певкур, голова Міністерства оборони Естонії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Естонія готова приймати на своїй території винищувачі союзників, які здатні нести ядерне озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства оборони Естонії Ханно Певкура, якого цитує ERR.

Як пише ERR, заява Певкура пролунала на тлі рішення Британії придбати у Сполучених Штатів Америки (США) 21 багатоцільових винищувачів F-35A, здатних нести як звичайне, так і тактичне ядерне озброєння.

За словами міністра, ці винищувачі вже розміщувалися в Естонії в рамках ротаційної місії повітряної поліції НАТО й подібні практики будуть в майбутньому.

"F-35 вже були в Естонії, і скоро знову повернуться в порядку ротації. Ми готові й надалі приймати на своїй території союзників, зокрема тих, хто використовує такі платформи", - зазначив він.

Підтримка України з боку Естонії

Естонія підтримує Україну у війні на кількох рівнях - військовому, економічному та гуманітарному. Вона надає зброю, навчання для українських військових, фінансову допомогу й обладнання для відновлення критичної інфраструктури.

Зокрема закликає міжнародну спільноту посилювати присутність та інфраструктуру НАТО на Східному фланзі.

Наприклад, в кінці березня Міноборони Естонії анонсувала пакет підтримки України на 100 мільйонів євро, який включає безпілотники, плавзасоби та медичне обладнання.

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