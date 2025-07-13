Эстония впервые провела стрельбы из HIMARS (видео)

Первые боевые стрельбы из РСЗО HIMARS были проведены в пятницу, 11 июля, на эстонском острове Сааремаа. Такое вооружение прибыло в страну этой весной после нескольких месяцев подготовки.

Военные сообщили, что все ракеты успешно поразили морские цели на расстоянии до 15 км - их размер сравним с обычным ведром.

"Да, они работают! Сегодня Силы обороны Эстонии впервые провели учения с использованием собственных систем HIMARS", - отметили в эстонском Минобороны.