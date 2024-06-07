Естонія внесе ще 400 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України

Як повідомляє Міненерго, крім внесків до фонду, з початку повномасштабного вторгнення Естонія передала Україні 15 вантажів з гуманітарною енергетичною допомогою загальною вагою 225 тонн.

Серед наданого обладнання - два силових трансформатори, понад 100 трансформаторів струму, обладнання для енергетичної IT-інфраструктури та інше.

Як зазначили у міністерстві, загалом сума внесків спонсорів (перерахованих та задекларованих) становить понад 495 млн євро.

"Енергосистема України переживає складний період. Тому допомога партнерів для відновлення наших енергетичних об’єктів є дуже цінною для нас", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.