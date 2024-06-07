Эстония внесет еще 400 тысяч евро в Фонд поддержки энергетики Украины

Эстония перечислит в Фонд поддержки энергетики Украины еще 400 тысяч евро. Таким образом, общий вклад страны составит 450 тысяч евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.
Как сообщает Минэнерго, помимо вкладов в фонд, с начала полномасштабного вторжения Эстония передала Украине 15 грузов с гуманитарной энергетической помощью общим весом 225 тонн.
Среди предоставленного оборудования - два силовых трансформатора, более 100 трансформаторов тока, оборудование для энергетической IT-инфраструктуры и другое.
Как отметили в министерстве, сумма взносов спонсоров (перечисленных и задекларированных) составляет более 495 млн евро.
"Энергосистема Украины переживает сложный период. Поэтому помощь партнеров для восстановления наших энергетических объектов очень ценна для нас", - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Напомним, Фонд поддержки энергетики Украины был создан по совместной инициативе министра энергетики Германа Галущенко и еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон весной 2022 года.
Общая сумма взносов составляет более 495 млн. евро.
Недавно мы сообщали, что Исландия внесет в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительные 667 тысяч евро.
Кроме того, Германия предоставит Украине грант на сумму 45 млн. евро для восстановления энергетики после российских атак.
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