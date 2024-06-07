RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эстония внесет еще 400 тысяч евро в Фонд поддержки энергетики Украины

Фото: Эстония внесет еще 400 тысяч евро в Фонд поддержки энергетики Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Эстония перечислит в Фонд поддержки энергетики Украины еще 400 тысяч евро. Таким образом, общий вклад страны составит 450 тысяч евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

Как сообщает Минэнерго, помимо вкладов в фонд, с начала полномасштабного вторжения Эстония передала Украине 15 грузов с гуманитарной энергетической помощью общим весом 225 тонн.

Среди предоставленного оборудования - два силовых трансформатора, более 100 трансформаторов тока, оборудование для энергетической IT-инфраструктуры и другое.

Как отметили в министерстве, сумма взносов спонсоров (перечисленных и задекларированных) составляет более 495 млн евро.

"Энергосистема Украины переживает сложный период. Поэтому помощь партнеров для восстановления наших энергетических объектов очень ценна для нас", - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Фонд поддержки энергетики Украины

Напомним, Фонд поддержки энергетики Украины был создан по совместной инициативе министра энергетики Германа Галущенко и еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон весной 2022 года.

Общая сумма взносов составляет более 495 млн. евро.

Недавно мы сообщали, что Исландия внесет в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительные 667 тысяч евро.

Кроме того, Германия предоставит Украине грант на сумму 45 млн. евро для восстановления энергетики после российских атак.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МинэнергоЭстонияЭлектроэнергияПомощь Украине