Эстония внесет еще 400 тысяч евро в Фонд поддержки энергетики Украины

Фонд поддержки энергетики Украины

Напомним, Фонд поддержки энергетики Украины был создан по совместной инициативе министра энергетики Германа Галущенко и еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон весной 2022 года.

Общая сумма взносов составляет более 495 млн. евро.

Недавно мы сообщали, что Исландия внесет в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительные 667 тысяч евро.

Кроме того, Германия предоставит Украине грант на сумму 45 млн. евро для восстановления энергетики после российских атак.

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