Ісландія додатково внесе понад 600 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України

Ісландія внесе до Фонду підтримки енергетики України додаткові 667 тисяч євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

"Ми дякуємо партнерам з Ісландії за допомогу українській енергетиці у ці складні часи. Фонд підтримки енергетики - це ефективний інструмент, який дозволяє закуповувати необхідне обладнання для ремонтів і відновлення об’єктів, пошкоджених російськими атаками", - наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Таким чином загальна сума внеску Ісландії до Фонду зросте до 2,72 млн євро.

Як повідомляє Міненерго, це вже другий внесок Ісландії. Попереднього разу країна перерахувала до Фонду понад 2 мільйони євро.

Фонд підтримки енергетики України

Фонд підтримки енергетики України був створений за спільної ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон навесні 2022 року.

Як повідомили в Міненерго, за останні декілька тижнів внесли кошти чи задекларували наміри про внески до Фонду також Австралія, Велика Британія, Австрія, Швеція, Данія.

Загальна сума внесків становить понад 494 млн євро.

Також нещодавно ми повідомляли, що Німеччина надасть Україні грант на суму 45 млн євро для відновлення енергетики після російських атак.

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