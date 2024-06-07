Фото: Эстония внесет еще 400 тысяч евро в Фонд поддержки энергетики Украины (Getty Images)

Эстония перечислит в Фонд поддержки энергетики Украины еще 400 тысяч евро. Таким образом, общий вклад страны составит 450 тысяч евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

Как сообщает Минэнерго, помимо вкладов в фонд, с начала полномасштабного вторжения Эстония передала Украине 15 грузов с гуманитарной энергетической помощью общим весом 225 тонн. Среди предоставленного оборудования - два силовых трансформатора, более 100 трансформаторов тока, оборудование для энергетической IT-инфраструктуры и другое. Как отметили в министерстве, сумма взносов спонсоров (перечисленных и задекларированных) составляет более 495 млн евро. "Энергосистема Украины переживает сложный период. Поэтому помощь партнеров для восстановления наших энергетических объектов очень ценна для нас", - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.