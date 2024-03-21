Словенія вижене з країни російського дипломата

Міністерство закордонних справ Словенії сьогодні, 21 березня, оголосило про плани вигнати з території країни російського дипломата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Slovenska tiskovna agencija .

У МЗС Словенії пояснили, що дипломат займався діяльністю, несумісною з його дипломатичним статусом.

Видання пише, що це сталося згідно з положенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини.

Зазначається, що МЗС поінформувало посольство Російської Федерації в Словенії про те, що оголосило російського дипломата небажаною особою.

Нещодавно Австрія ухвалила рішення вислати з країни двох російських дипломатів. Причиною цього став скандал з екс-главою МЗС країни.

Естонія днями теж вирішила оголосити співробітника російського посольства персоною нон грата. Причиною стало втручання РФ у внутрішні справи країни.

Також прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо сказав, що з країни вислано десятки російських шпигунів. Ними виявилися "дипломати РФ".

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