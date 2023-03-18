Естонія вимагає виключити з Ради Європи громадян Росії

Серед співробітників Ради Європи не може бути громадян Росії, бо це підриває довіру до міжнародної організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу.

Міністр надіслав листа до генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич та президента Комітету міністрів Ради Європи Тордіс Колбрун Рейкфйорд Гільфадоттір.

Він заявив, що у Раді Європи досі багато працівників, які є громадянами РФ.

"Це дискредитує організацію, яка створювалася для просування наших спільних цінностей - прав людини", - йдеться у листі.

Рейнсалу закликав активізувати вже розпочаті дискусії з приводу цього. Він вважає неприйнятним ситуацію, що громадяни Росії продовжують працювати в організації після виключення РФ з неї.