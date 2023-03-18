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Естонія вимагає виключити з Ради Європи громадян Росії

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Субота 18 березня 2023 16:42
Естонія вимагає виключити з Ради Європи громадян Росії Фото: Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Серед співробітників Ради Європи не може бути громадян Росії, бо це підриває довіру до міжнародної організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу.

Міністр надіслав листа до генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич та президента Комітету міністрів Ради Європи Тордіс Колбрун Рейкфйорд Гільфадоттір.

Він заявив, що у Раді Європи досі багато працівників, які є громадянами РФ.

"Це дискредитує організацію, яка створювалася для просування наших спільних цінностей - прав людини", - йдеться у листі.

Рейнсалу закликав активізувати вже розпочаті дискусії з приводу цього. Він вважає неприйнятним ситуацію, що громадяни Росії продовжують працювати в організації після виключення РФ з неї.

Нагадаємо, що уряд Естонії підтримав відправку Україні чергового пакету військової допомоги, який включає снайперську зброю та спорядження для спецпідрозділів.

Естонія, Литва та Польща запропонували знизити стелю цін на російську нафту до 51,45 долара за барель.

В Естонії затримали главу руху Koos, який підтримує Росію та відвідує окуповані території України.

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