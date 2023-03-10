В Естонії затримали політика, який їздив в окупований Маріуполь

В Естонії затримали главу руху Koos, який підтримує Росію та відвідує окуповані території України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ERR .

Поліція безпеки Естонії затримала трьох чоловіків за підозрою у створенні стосунків проти естонської держави.

Серед затриманих двоє громадян Естонії та один громадянин Росії з естонським видом на проживання. Одним із затриманих є Айво Петерсон.

Хто такий Айво Петерсон

Петерсон є одним із провідних членів руху Koos, також відомого як "Громадський рух за мир та стабільний розвиток Естонії", що офіційно виник після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у березні 2022 року. Він кілька разів балотувався до міської ради Нарви - третього за величиною міста Естонії, майже повністю російськомовного, але жодного разу не був обраний.

Тому на останні парламентські вибори у березні 2023 року рух пішов спільно з "Об'єднаною лівою партією Естонії" . Він навіть набрав 3969 голосів, але цього було замало для обрання.