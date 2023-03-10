В Естонії затримали політика, який їздив в окупований Маріуполь
В Естонії затримали главу руху Koos, який підтримує Росію та відвідує окуповані території України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ERR.
Поліція безпеки Естонії затримала трьох чоловіків за підозрою у створенні стосунків проти естонської держави.
Серед затриманих двоє громадян Естонії та один громадянин Росії з естонським видом на проживання. Одним із затриманих є Айво Петерсон.
Хто такий Айво Петерсон
Петерсон є одним із провідних членів руху Koos, також відомого як "Громадський рух за мир та стабільний розвиток Естонії", що офіційно виник після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у березні 2022 року. Він кілька разів балотувався до міської ради Нарви - третього за величиною міста Естонії, майже повністю російськомовного, але жодного разу не був обраний.
Тому на останні парламентські вибори у березні 2023 року рух пішов спільно з "Об'єднаною лівою партією Естонії". Він навіть набрав 3969 голосів, але цього було замало для обрання.
Петерсон неодноразово виступав із заявами на підтримку Росії. У березні 2023 року, напередодні парламентських виборів, Петерсон відвідав тимчасово окуповані Донецьк та Маріуполь.
Нагадаємо, на війні в Україні загинув перший громадянин Естонії.
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