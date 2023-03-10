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В Естонії затримали політика, який їздив в окупований Маріуполь

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Естонія, П'ятниця 10 березня 2023 22:45
В Естонії затримали політика, який їздив в окупований Маріуполь Фото: проросійський главу руху Koos Айво Петерсон (facebook.com koosolemine)
Автор: Каріна Левицька

В Естонії затримали главу руху Koos, який підтримує Росію та відвідує окуповані території України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ERR.

Поліція безпеки Естонії затримала трьох чоловіків за підозрою у створенні стосунків проти естонської держави.

Серед затриманих двоє громадян Естонії та один громадянин Росії з естонським видом на проживання. Одним із затриманих є Айво Петерсон.

Хто такий Айво Петерсон

Петерсон є одним із провідних членів руху Koos, також відомого як "Громадський рух за мир та стабільний розвиток Естонії", що офіційно виник після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у березні 2022 року. Він кілька разів балотувався до міської ради Нарви - третього за величиною міста Естонії, майже повністю російськомовного, але жодного разу не був обраний.

Тому на останні парламентські вибори у березні 2023 року рух пішов спільно з "Об'єднаною лівою партією Естонії". Він навіть набрав 3969 голосів, але цього було замало для обрання.

Петерсон неодноразово виступав із заявами на підтримку Росії. У березні 2023 року, напередодні парламентських виборів, Петерсон відвідав тимчасово окуповані Донецьк та Маріуполь.

Нагадаємо, на війні в Україні загинув перший громадянин Естонії.

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