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Эстония требует исключить из Совета Европы граждан России

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Суббота 18 марта 2023 16:42
Эстония требует исключить из Совета Европы граждан России Фото: Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Среди сотрудников Совета Европы не может быть граждан России, потому что это подрывает доверие к международной организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу.

Министр направил письмо генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич и президенту Комитета министров Совета Европы Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир.

Он заявил, что в Совете Европы до сих пор много работников, являющихся гражданами РФ.

"Это дискредитирует организацию, которая создавалась для продвижения наших общих ценностей – прав человека", - говорится в письме.

Рейнсалу призвал активизировать уже начатые дискуссии по этому поводу. Он считает неприемлемым ситуацию, что граждане России продолжают работать в организации после исключения РФ из нее.

Напомним, что правительство Эстонии поддержало отправку Украине очередного пакета военной помощи, включающего снайперское оружие и снаряжение для спецподразделений.

Эстония, Литва и Польша предложили снизить потолок цен на российскую нефть до 51,45 доллара за баррель.

В Эстонии задержан глава движения Koos, который поддерживает Россию и посещает оккупированные территории Украины.

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