Фінляндія викликала російського посла "на килим": відома причина

Міністерство закордонних справ (МЗС) Фінляндії викликало тимчасового повіреного у справах Росії для надання пояснень. Йдеться про порушення російським військовим літаком повітряного простору країни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

У видані зауважили, що це вже другий подібний випадок за останній місяць. Попередній інцидент стався наприкінці травня - тоді МЗС Фінляндії викликало посла Росії Павла Кузнєцова та передало йому ноту протесту.

Як повідомили у Департаменті комунікацій Міністерства закордонних справ Фінляндії, допит російського представника заплановано на середу. Подробиць наразі не розголошують.

Порушення повітряного простору Росією

Нагадаємо, у травні Міністерство закордонних справ Фінляндії вже викликало посла Росії Павла Кузнєцова для пояснень через імовірне порушення повітряного простору з боку російських літаків.

Тоді у вторгненні в повітряний простір поблизу узбережжя міста Порвоо підозрювали два літаки ВКС РФ. Як наголосив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен, подібні інциденти Гельсінкі розцінює з усією серйозністю.

Крім того, російський Су-24 здійснював небезпечні маневри поблизу кордону з Польщею, після чого за розпорядженням командування НАТО його було перехоплено.

А в середині травня винищувач Су-35 ВКС РФ порушив повітряний простір Естонії в районі півострова Юмінда.

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