Фінляндія викликала російського посла "на килим": що сталось
Міністерство закордонних справ (МЗС) Фінляндії викликало посла Росії Павла Кузнєцова через порушення повітряного простору російськими літаками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
Як пише Yle, інцидент із порушення повітряного простору стався ще 23 травня. У тому ж числі в МЗС підтвердили інформацію щодо виклику посла Павла Кузнєцова "на килим".
Згідно з даними фінської сторони, у перетині повітряного простору в районі узбережжя Порвоо підозрюються два російські літаки. За словами голови Міністерства оборони Антті Хяккянен, до подібних інцидентів країна ставиться з повною серйозністю.
Кузнєцову, своєю чергою, буде вручено ноту з офіційною вимогою роз'яснити обставини події.
Порушення повітряного простору Росією
Варто відзначити, що подібні витівки з боку країни-терориста не є рідкістю. Наприклад, лише нещодавно ворожий Су-24 виконував небезпечні маневри неподалік польського кордону після чого, за наказом командування НАТО, його було перехоплено.
Також в середині травня винищувач Су-35 Повітряних сил Росії порушив повітряний простір Естонії в районі півострова Юмінда.
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