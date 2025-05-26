Фінляндія викликала російського посла "на килим": що сталось

Ілюстративне фото: Фінляндія викликала російського посла "на килим" через порушення повітряного простору (Getty Images)

Міністерство закордонних справ (МЗС) Фінляндії викликало посла Росії Павла Кузнєцова через порушення повітряного простору російськими літаками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Як пише Yle, інцидент із порушення повітряного простору стався ще 23 травня. У тому ж числі в МЗС підтвердили інформацію щодо виклику посла Павла Кузнєцова "на килим". Згідно з даними фінської сторони, у перетині повітряного простору в районі узбережжя Порвоо підозрюються два російські літаки. За словами голови Міністерства оборони Антті Хяккянен, до подібних інцидентів країна ставиться з повною серйозністю. Кузнєцову, своєю чергою, буде вручено ноту з офіційною вимогою роз'яснити обставини події.