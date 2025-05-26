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Фінляндія викликала російського посла "на килим": що сталось

Понеділок 26 травня 2025 10:30
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Фінляндія викликала російського посла "на килим": що сталось Ілюстративне фото: Фінляндія викликала російського посла "на килим" через порушення повітряного простору (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство закордонних справ (МЗС) Фінляндії викликало посла Росії Павла Кузнєцова через порушення повітряного простору російськими літаками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Як пише Yle, інцидент із порушення повітряного простору стався ще 23 травня. У тому ж числі в МЗС підтвердили інформацію щодо виклику посла Павла Кузнєцова "на килим".

Згідно з даними фінської сторони, у перетині повітряного простору в районі узбережжя Порвоо підозрюються два російські літаки. За словами голови Міністерства оборони Антті Хяккянен, до подібних інцидентів країна ставиться з повною серйозністю.

Кузнєцову, своєю чергою, буде вручено ноту з офіційною вимогою роз'яснити обставини події.

Порушення повітряного простору Росією

Варто відзначити, що подібні витівки з боку країни-терориста не є рідкістю. Наприклад, лише нещодавно ворожий Су-24 виконував небезпечні маневри неподалік польського кордону після чого, за наказом командування НАТО, його було перехоплено.

Також в середині травня винищувач Су-35 Повітряних сил Росії порушив повітряний простір Естонії в районі півострова Юмінда.

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