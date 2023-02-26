У неділю, 26 лютого, в Україну з робочим візитом прибув міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра оборони України Олексія Резнікова у Facebook .

"Був радий сьогодні знов вітати в Києві свого друга і колегу міністра оборони Естонії Ханно Певкура.Це вже не перший візит нашого великого друга до Києва", - написав він.

Резніков додав, що допомога Естонії України перевищила 1% ВВП країни.

"Переоцінити допомогу Естонії важко. Тільки уявіть - загальна сума допомоги Україні від Естонії уже перевищила 1% ВВП! Постійна підтримка в рамках "Рамштайну", гаубиці 155 мм, ініціатива "1 мільйон снарядів 155 мм для України", польові шпиталі і лікування наших воїнів - це лише невеликий перелік того, що для нас робить дружня Естонія", - заявив міністр.

Фото: В Україну з візитом прибув міністр оборони Естонії Ханно Певкур (facebook.com/reznikovoleksii)

Раніше повідомлялося, що Естонія закликає ЄС обмежити ціни на російський скраплений природний газ.

Крім того, в Міністерстві оборони Естонії заявили, що вони планують замовити значну кількість боєприпасів, що баражують, через агресію РФ.

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