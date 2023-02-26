Эстония выделила новый пакет военной помощи Украине: что в него вошло

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

В пакет помощи входят автоматическое оружие, пистолеты, беспилотные летательные аппараты, тепловизионные камеры, генераторы и зарядные устройства, а также одежда.

Издание отмечает, что Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму около 400 млн евро, что составляет более 1% ее ВВП.

Сегодня министр обороны Ханно Певкур встретился в Киеве с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и объявил об очередном пакете военной помощи Эстонии, на этот раз состоящем из оружия и оборудования, которые будут переданы Силам специальных операций.

Министерство обороны ходатайствует о финансовой компенсации за переданное оборудование через EFF, из которой Эстонии будет возмещено 156 млн евро на основании уже принятых решений.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Эстонии заявили, что они планируют заказать значительное количество баражирующих боеприпасов из-за агрессии РФ.

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