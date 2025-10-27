Естонія виділила 150 тисяч євро на підтримку української енергетики

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна під час сьогоднішнього візиту до Києва оголосив, що його країна внесе 150 тисяч євро до Енергетичного фонду України.

Зазначається, що разом із сьогоднішнім внеском підтримка Естонії фонду становить 620 тисяч євро. Це допоможе відновити енергетичну систему України, відремонтувати ключові об'єкти та забезпечити постачання газу до зимового періоду.

"Атакуючи електростанції, газові об'єкти та залізниці, а також вбиваючи мирних жителів, Росія має на меті залишити українців у темряві та холоді на майбутню зиму. Ці напади - це не просто акт війни, це терор проти українського народу. Росія намагається знищити українську економіку, зробити повсякденне життя нестерпним та зламати опір народу", - сказав Цахкна.

Він зазначив, що ремонт енергетичної інфраструктури України - це довгостроковий процес.

"Постійні напади на ремонтників надзвичайно ускладнюють відновлення інфраструктури. Щоб забезпечити їхню роботу, Україні також потрібна ще більша допомога протиповітряної оборони та військової допомоги для захисту решти інфраструктури", - підкреслив міністр.

За його словами, естонські компанії шукають можливості для безоплатного постачання додаткових енергоносіїв, тоді як Європейський Союз посилює санкції проти Росії.

"У той час, як Україна переживає свою четверту зиму війни, підтримка Естонії для вас непохитна. Ми стоїмо поруч з Україною - в ім’я свободи, стійкості та перемоги", - наголосив Цахкна.