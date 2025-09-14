Естонія виділить 100 млн євро на зброю для України, - міністр оборони
Естонія, як і цього року, продовжить надавати Україні військову допомогу щонайменше на рівні 0,25% ВВП - це понад 100 млн євро. Переважну частину цієї суми спрямують через продукцію естонських підприємств.
Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Естонії.
"Естонія продовжить рішуче підтримувати Україну в агресивній війні Росії. І наступного року ми дотримуватимемося принципу, що 0,25% нашого ВВП піде на допомогу Україні. Ми виходимо з військових потреб України, і наступного року естонські підприємства оборонної промисловості також відіграватимуть важливу роль", - заявив він.
Міністр також додав, що Естонія продовжить навчання українців та підтримку ІТ-рішень у сфері оборони України.
Допомога від Естонії
Естонія надала Україні понад 500 млн євро військової допомоги - це 1,4% її ВВП, що ставить країну серед світових лідерів за внеском відносно економіки.
Допомога охоплює Javelin, гаубиці й іншу артилерію, протитанкові засоби, міномети, транспорт, зв’язок, польові госпіталі (разом із Німеччиною, Нідерландами, Норвегією та Ісландією), медичне приладдя, засоби захисту та сухпайки.
Від початку повномасштабної війни Естонія підготувала понад 1 500 українських військових і разом із Люксембургом у 2023 році створила ІТ-коаліцію для розбудови безпечної ІКТ-інфраструктури ЗСУ за стандартами НАТО.
Раніше прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що Таллінн готов зробити внесок у стримувальні сили "Коаліції рішучих", яка формується Британією та Францією для гарантій безпеки Україні.