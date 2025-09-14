ua en ru
Нд, 14 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Естонія виділить 100 млн євро на зброю для України, - міністр оборони

Неділя 14 вересня 2025 11:58
UA EN RU
Естонія виділить 100 млн євро на зброю для України, - міністр оборони Фото: міністр оборони Естонії Ханно Певкур (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Естонія, як і цього року, продовжить надавати Україні військову допомогу щонайменше на рівні 0,25% ВВП - це понад 100 млн євро. Переважну частину цієї суми спрямують через продукцію естонських підприємств.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Естонії.

"Естонія продовжить рішуче підтримувати Україну в агресивній війні Росії. І наступного року ми дотримуватимемося принципу, що 0,25% нашого ВВП піде на допомогу Україні. Ми виходимо з військових потреб України, і наступного року естонські підприємства оборонної промисловості також відіграватимуть важливу роль", - заявив він.

Міністр також додав, що Естонія продовжить навчання українців та підтримку ІТ-рішень у сфері оборони України.

Допомога від Естонії

Естонія надала Україні понад 500 млн євро військової допомоги - це 1,4% її ВВП, що ставить країну серед світових лідерів за внеском відносно економіки.

Допомога охоплює Javelin, гаубиці й іншу артилерію, протитанкові засоби, міномети, транспорт, зв’язок, польові госпіталі (разом із Німеччиною, Нідерландами, Норвегією та Ісландією), медичне приладдя, засоби захисту та сухпайки.

Від початку повномасштабної війни Естонія підготувала понад 1 500 українських військових і разом із Люксембургом у 2023 році створила ІТ-коаліцію для розбудови безпечної ІКТ-інфраструктури ЗСУ за стандартами НАТО.

Раніше прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що Таллінн готов зробити внесок у стримувальні сили "Коаліції рішучих", яка формується Британією та Францією для гарантій безпеки Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Естонія Допомога Україні Війна Росії проти України
Новини
Вибух на Київщині: з'явились перші деталі від влади
Вибух на Київщині: з'явились перші деталі від влади
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії