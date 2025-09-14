Естонія виділить 100 млн євро на зброю для України, - міністр оборони

Естонія, як і цього року, продовжить надавати Україні військову допомогу щонайменше на рівні 0,25% ВВП - це понад 100 млн євро. Переважну частину цієї суми спрямують через продукцію естонських підприємств.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Естонії.

"Естонія продовжить рішуче підтримувати Україну в агресивній війні Росії. І наступного року ми дотримуватимемося принципу, що 0,25% нашого ВВП піде на допомогу Україні. Ми виходимо з військових потреб України, і наступного року естонські підприємства оборонної промисловості також відіграватимуть важливу роль", - заявив він.

Міністр також додав, що Естонія продовжить навчання українців та підтримку ІТ-рішень у сфері оборони України.