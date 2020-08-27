ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Эстония утвердила санкции против чиновников Беларуси

Автор: РБК-Украина

Правительство Эстонии приняло постановление, которым вводятся санкции против белорусских чиновников. Санкциями предусматривается запрет на въезд в Эстонию для тех лиц, которые отвечают за фальсификацию выборов, насилие и нарушение прав человека или же способствовали этому.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает издание ERR.

"Народ Республики Беларусь имеет право сам свободно выбирать свое будущее, он ясно выразил волю к демократическим переменам. Единственная возможность для этого - действительно свободные и независимые выборы, - заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

Санкции вводятся совместно с Латвией и Литвой. К введению санкций сейчас готовится и Евросоюз.

Постановление правительства вступит в силу в общем порядке.

Напомним, Литва включила в санкционный список президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 117 белорусских чиновников.

Напомним, до этого в ЕС не признали результаты выборов в Беларуси и начали работу над санкциями.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ЭстонияСанкцииБеларусь