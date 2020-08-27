Эстония утвердила санкции против чиновников Беларуси

Правительство Эстонии приняло постановление, которым вводятся санкции против белорусских чиновников. Санкциями предусматривается запрет на въезд в Эстонию для тех лиц, которые отвечают за фальсификацию выборов, насилие и нарушение прав человека или же способствовали этому.

Об этом сообщает издание ERR.

"Народ Республики Беларусь имеет право сам свободно выбирать свое будущее, он ясно выразил волю к демократическим переменам. Единственная возможность для этого - действительно свободные и независимые выборы, - заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

Санкции вводятся совместно с Латвией и Литвой. К введению санкций сейчас готовится и Евросоюз.

Постановление правительства вступит в силу в общем порядке.

Напомним, Литва включила в санкционный список президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 117 белорусских чиновников.

Напомним, до этого в ЕС не признали результаты выборов в Беларуси и начали работу над санкциями.