Эстония снесет все советские памятники из публичного пространства

"Главное решено - советские памятники нужно убрать из публичного пространства, и мы сделаем это как можно быстрее. Конкретное время и порядок зависят от готовности и логистического плана местных органов власти, эта логистика требует такого же внимания, организации и участия от частного сектора", - сказала премьер страны Каи Каллас.

Всего в Эстонии насчитывается от 200 до 400 подобных памятников.

При этом все, у кого такие памятники есть на частной территории, могут сами их переместить не в публичное пространство.

"Важно подчеркнуть, что поминовение усопших никоим образом не запрещено и не будет запрещено, но это нужно делать там, где положено, то есть на кладбище, где это можно сделать достойно. Танк – это орудие убийства, это не мемориальный объект, и из этих же танков на улицах Украины убивают людей", - сказала Каллас.