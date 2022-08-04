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Эстония снесет все советские памятники из публичного пространства

Фото: Эстония снесет все советские памятники из публичного пространства (flickr: by Shane MacClure)
Автор: Руслан Гаращенко

Правительство Эстонии приняло решение в кратчайшие сроки снести все советские памятники из публичного пространства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"Главное решено - советские памятники нужно убрать из публичного пространства, и мы сделаем это как можно быстрее. Конкретное время и порядок зависят от готовности и логистического плана местных органов власти, эта логистика требует такого же внимания, организации и участия от частного сектора", - сказала премьер страны Каи Каллас.

Всего в Эстонии насчитывается от 200 до 400 подобных памятников.

При этом все, у кого такие памятники есть на частной территории, могут сами их переместить не в публичное пространство.

"Важно подчеркнуть, что поминовение усопших никоим образом не запрещено и не будет запрещено, но это нужно делать там, где положено, то есть на кладбище, где это можно сделать достойно. Танк – это орудие убийства, это не мемориальный объект, и из этих же танков на улицах Украины убивают людей", - сказала Каллас.

Напомним, ранее в Латвии приняли решение снести в парке Победы памятник "Освободителям Риги".

Кроме того, Латвия приостановила действие 13-й статьи договора с Россией о мемориалах и памятниках.

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