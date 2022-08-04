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Естонія знесе всі радянські пам'ятники з публічного простору

Фото: Естонія знесе всі радянські пам'ятники з публічного простору (flickr: by Shane MacClure)
Автор: Руслан Гаращенко

Уряд Естонії прийняв рішення в найкоротші терміни знести всі радянські пам'ятники з публічного простору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

"Головне вирішено - радянські пам'ятники потрібно прибрати з публічного простору, і ми зробимо це якомога швидше. Конкретний час і порядок залежать від готовності і логістичного плану місцевих органів влади, ця логістика вимагає такої ж уваги, організації та участі від приватного сектора", - сказала прем'єр країни Каї Каллас.

Всього в Естонії налічується від 200 до 400 подібних пам'яток.

При цьому всі, у кого такі пам'ятники є на приватній території, можуть самі їх перемістити не в публічний простір.

"Важливо підкреслити, що поминання покійних жодним чином не заборонено і не буде заборонено, але це потрібно робити там, де належить, тобто на кладовищі, де це можна зробити гідно. Танк - це знаряддя вбивства, це не меморіальний об'єкт, і з цих же танків на вулицях України вбивають людей", - сказала Каллас..

Нагадаємо, раніше в Латвії прийняли рішення знести в парку Перемоги пам'ятник "визволителям Риги".

Крім того, Латвія призупинила дію 13-ї статті договору з Росією про меморіали і пам'ятники.

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