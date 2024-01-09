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Естонія протягом чотирьох років вкладатиме в оборону України 0,25% ВВП, - прем'єр

Фото: Кая Каллас, прем'єр-міністр Естонії (wikimedia.org)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом наступних чотирьох років Естонія планує надавати військову підтримку Україні в розмірі 0,25% ВВП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Естонії Каю Каллас, яку цитує Delfi.

"Якщо кожна країна внесе по 0,25%, це те, що потрібно Україні для перемоги в цій війні", - заявив Каллас під час пресконференції за підсумками засідання Ради державної оборони.

Зокрема Каллас закликала партнерів по всьому світу наслідувати приклад Таллінна.

За словами прем'єра, протягом останніх місяців люди звикли до війни, а в демократичних країнах громадська думка уповільнює ухвалення рішень. Через це вона наголосила на важливості роз'яснювальних робіт щодо важливості підтримки України. 

Допомога Україні з боку Естонії 

Як відзначила Каллас, з 2022 року Естонія надала Україні військову допомогу в обсязі 500 млн євро. 

"Це необхідно і для забезпечення нашої безпеки", - пояснила прем'єр-міністр.

Вона додала, що найближчими роками Естонія надаватиме Україні по 14 млн євро на рік на відновлення та супутні проєкти.

Відзначимо, що, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби сукупний ВВП західної коаліції, яка допомагає Україні - у 21 раз перевищує ВВП Росії, КНДР та Ірану (57 трлн доларів проти 2,7). Якби країни НАТО інвестували лише 0,25% ВВП у допомогу Україні - це дало б 120 млрд євро оборонної підтримки щороку

"Це достатньо велика сума, щоб забезпечити перемогу України і справедливий мир", - пояснював Кулеба.

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