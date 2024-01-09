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Эстония в течение четырех лет будет вкладывать в оборону Украины 0,25% ВВП, - премьер

Фото: Кайя Каллас, премьер-министр Эстонии (wikimedia.org)
Автор: Сергей Пышкин

В течение следующих четырех лет Эстония планирует оказывать военную поддержку Украине в размере 0,25% ВВП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Эстонии Каю Каллас, которую цитирует Delfi.

"Если каждая страна внесет по 0,25%, это то, что нужно Украине для победы в этой войне", - заявил Каллас во время пресс-конференции по итогам заседания Совета государственной обороны.

В частности Каллас призвала партнеров по всему миру последовать примеру Таллинна.

По словам премьера, в течение последних месяцев люди привыкли к войне, а в демократических странах общественное мнение замедляет принятие решений. Поэтому она подчеркнула важность разъяснительных работ о важности поддержки Украины.

Помощь Украине со стороны Эстонии

Как отметила Каллас, с 2022 года Эстония предоставила Украине военную помощь в объеме 500 млн евро. 

"Это необходимо и для обеспечения нашей безопасности", - пояснила премьер-министр.

Также она добавила, что в ближайшие годы Эстония будет предоставлять Украине по 14 млн евро в год на восстановление и сопутствующие проекты.

Отметим, что, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, совокупный ВВП западной коалиции, которая помогает Украине - в 21 раз превышает ВВП России, КНДР и Ирана (57 трлн долларов против 2,7). Если бы страны НАТО инвестировали лишь 0,25% ВВП в помощь Украине - это дало бы ежегодно 120 млрд евро оборонной поддержки.

"Это достаточно большая сумма, чтобы обеспечить победу Украины и справедливый мир", - объяснял Кулеба.

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