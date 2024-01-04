Кулеба - союзникам: ми не просимо вас воювати, але нам потрібна своєчасна допомога

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Для тих хто сумнівається у здатності України перемогти у війні, Кулеба нагадав про наступне:

під час Холодної війни так званий "Захід" складався лише з 19-20 країн. Втім, він перевершив Радянський Союз та його соціалістичний блок, до складу яких входило 20 нині суверенних держав;

сьогодні Україну в рамках "Рамштайну" підтримує більше 50 країн, а Росія набагато слабша за СРСР та має серед союзників лише трьох вигнанців в обличчі Білорусі, КНДР й Ірану;

сукупний ВВП західної коаліції, яка надає допомогу Україну - в 21 раз перевищує ВВП Росії та її союзників (57 трлн доларів проти 2,7)

"За даними Міністерства оборони Естонії, якби країни НАТО інвестували лише 0,25% свого ВВП у військову допомогу Україні, це дало б 120 мільярдів євро оборонної підтримки щороку. Це достатньо велика сума, щоб забезпечити перемогу України і справедливий мир", - пояснив Кулеба.

Міністр відзначив, що ніхто не бажає нової холодної війни. Водночас вважати, що Росія не наважиться напасти на країну НАТО також наївно. Через це перемога України й відновлення справедливого миру є екзистенційними стратегічними цілями для євроатлантичної спільноти.

"Ми не просимо нікого воювати за нас. Все, що нам потрібно - це допомога, яка буде своєчасною і адекватною виклику, що стоїть перед нами. Цифри показують, що це не питання ресурсів, а питання віри Заходу в себе і визначення чіткої мети перемоги над ворогом, який загрожує нам усім", - додав Кулеба.

Допомога Україні від США та ЄС

Європейський союз

Минулого року у Євросоюзі запропонували виділити для України 50 млрд євро до 2027 року. Щоб таке рішення схвалили, потрібна згода абсолютно всіх країн, втім під час останнього засідання Угорщина наклала вето. Як розповідав раніше Кулеба, ЄС зрештою схвалить фінансування з Будапештом чи без.

Сполучені Штати Америки

Конгрес не зміг схвалити запит голови Білого Джо Байдена на виділення понад 100 млрд доларів на потреби нацбезпеки до кінця 2023 року, які передбачали понад 60 млрд доларів Україні.

Головним каменем спотикання стали республіканці, які відмовлялися підтримувати ініціативу. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс у свій запит їхні пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.

Сьогодні, 4 січня, координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США наразі не мають коштів, щоб надавати Україні нові пакети військової допомоги.