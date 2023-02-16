Естонія пропонує ЄС вкласти 4 млрд євро у закупівлю боєприпасів для України, - Bloomberg

Таку пропозицію до ЄС внесла Естонія. Зараз Росія за один день випускає в Україні таку ж кількість боєприпасів, яку може зробити Європа за місяць.

Естонія стверджує, що ЄС терміново необхідно збільшити свій оборонно-промисловий потенціал, щоб допомогти українським військовим у війні з РФ.

"Ми маємо докласти надзвичайних зусиль для швидкого прийняття рішення та реалізації ініціативи, якнайшвидше, вже у 2023 році - цього вимагає гострота ситуації в Україні. Ціна будь-якого зволікання дуже висока, і вона росте з кожним днем", - йдеться у документі.

Цей план дозволить європейській промисловості збільшити свої потужності в сім разів і провести протягом наступних шести місяців 1 мільйон 155-мм снарядів, про які просить Україна. Додаткові 4 мільярди євро на спільну закупівлю боєприпасів можуть бути спрямовані у Європейський фонд миру ЄС, який нині використовується для відшкодування країнам за військову підтримку Україні.

Естонія вважає, що Україна зараз використовує в середньому від 60 000 до 210 000 снарядів на місяць, але європейська оборонна промисловість здатна виробляти лише 25 000 штук за той же період. Європейські країни зокрема не поспішали запускати виробничі лінії, оскільки компанії скаржаться на відсутність контрактів.

І хоча російські запаси також перебувають під тиском, її потужності у багато разів перевищують можливості Європи, а її промисловість може щороку виробляти 1,7 мільйона 152-мм артилерійських снарядів.