В "Укроборонпромі" розповіли, коли створена разом з НАТО міна потрапить до українських військових

Державний концерн "Укроборонпром" разом з НАТО запустив виробництво найбільш затребуваного снаряду в українській армії. Невдовзі його буде доставлено ЗСУ.

За її словами, 120-мм міна є першим продуктом, розробленим спільно з однією з країни НАТО, однак Україна і надалі планує подібне співробітництво.

"120-мм мінометна міна - це найбільш затребуваний засіб ураження, вражає цілі з міномету на відстань до 7 км, радіус ураження від 25 до 60 м з розльотом осколків в радіусі до 250 м. Якщо 82-мм міна є питомим українським продуктом, який виготовлений на закордонних потужностях наших союзників, якими ми скористалися, щоб зібрати цей засіб ураження, то 120-мм міна - це спільний продукт, ми та наші партнери працювали над виготовленням снаряда спільно", - розповіла Сад.

Вона відзначила, що перші партії мін вже зовсім скоро потраплять до українських військових і ті зможуть використовувати їх для боротьби з російськими окупантами.