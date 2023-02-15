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В "Укроборонпромі" розповіли, коли створена разом з НАТО міна потрапить до українських військових

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Україна, Середа 15 лютого 2023 15:57
В "Укроборонпромі" розповіли, коли створена разом з НАТО міна потрапить до українських військових Фото: в "Укроборонпромі" розповіли, коли створена разом з НАТО міна потрапить до українських військових (РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Державний концерн "Укроборонпром" разом з НАТО запустив виробництво найбільш затребуваного снаряду в українській армії. Невдовзі його буде доставлено ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю "Укроборонпрому" Наталію Сад.

За її словами, 120-мм міна є першим продуктом, розробленим спільно з однією з країни НАТО, однак Україна і надалі планує подібне співробітництво.

"120-мм мінометна міна - це найбільш затребуваний засіб ураження, вражає цілі з міномету на відстань до 7 км, радіус ураження від 25 до 60 м з розльотом осколків в радіусі до 250 м. Якщо 82-мм міна є питомим українським продуктом, який виготовлений на закордонних потужностях наших союзників, якими ми скористалися, щоб зібрати цей засіб ураження, то 120-мм міна - це спільний продукт, ми та наші партнери працювали над виготовленням снаряда спільно", - розповіла Сад.

Вона відзначила, що перші партії мін вже зовсім скоро потраплять до українських військових і ті зможуть використовувати їх для боротьби з російськими окупантами.

Як повідомлялося, "Укроборонпром" досяг домовленостей із чеським виробником військової техніки VOP CZ у сфері бронетехніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укроборонпром" та одна з країн-членів НАТО почали спільно виробляти міни калібру 120 мм.

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