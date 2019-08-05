Эстония не признает выданные жителям Донбасса российские паспорта

Министерство иностранных дел Эстонии приняло решение не признавать выданные после 24 апреля жителям Донецка и Луганска паспорта Российской Федерации. Об этом говорится на сайте министерства.

По словам министра Урмаса Рейнсалу, это решение эстонской стороны является ответом на подписанный в апреле президентом Российской Федерации Владимиром Путиным указ о предоставлении жителям Донецкой и Луганской областей российского гражданства в упрощенном порядке.

"Предоставление жителям Восточной Украины российского гражданства в упрощенном порядке является еще одной попыткой подорвать суверенитет Украины и закрепить нынешнюю нестабильную ситуацию в сфере безопасности на Восточной Украине. Это полностью противоречит духу Минских соглашений. Сегодняшнее решение Эстонии выражает наше принципиальное осуждение подобных устремлений России", - заявил он.

Напомним, в Украине рассматривают возможность введения национальных санкций на паспортизацию жителей оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

Добавим, что ЕС планирует ввести новые санкции против РФ за непрерывное вмешательство в ситуацию на Донбассе. В частности, одной из таких штрафных мер будет "непризнание нелегально выданных российских паспортов" жителям ОРДЛО.