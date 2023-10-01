Естонія придбає у США ракети ATACMS на додачу до HIMARS

Зазначимо, що Естонія підписала зі США контракт на купівлю пускових установок, ракет та іншого обладнання HIMARS у грудні минулого року. Поставки відбуватимуться протягом 2025 року.

Серед боєприпасів, які отримає Естонія, є й ракети великої дальності ATACMS, що здатні вражати цілі на відстані до 300 км.

Повідомляється, що перший досвід роботи з HIMARS естонські артилеристи отримали навесні під час великих навчань, в яких брали участь американці. При цьому ракети ATACMS в Естонії ще не застосовували.

Що цьому передувало

Наприкінці 2022 року Естонія уклала контракт з США на закупівлю HIMARS на понад 200 млн доларів. Це є найбільшою оборонною закупкою держави. До пакета увійдуть різні ракети, дальність дії яких становить від 70 до 300 км.

Також зазначимо, що влада Естонії закликає країн-членів НАТО збільшити витрати на оборону через російську агресію.

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