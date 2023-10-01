RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эстония купит у США ракеты ATACMS в дополнение к HIMARS

Фото: Эстония купит у США ракеты ATACMS в дополнение к HIMARS (wikipedia)
Автор: Елизавета Драбкина

Эстония собирается купить у США ракеты большой дальности ATACMS в дополнение к пусковым установкам HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Эстония подписала с США контракт на покупку пусковых установок, ракет и другого оборудования HIMARS в декабре прошлого года. Поставки будут проходить в течение 2025 года.

Среди боеприпасов, которые получит Эстония, есть и ракеты большой дальности ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 км.

Сообщается, что первый опыт работы с HIMARS эстонские артиллеристы получили весной во время больших учений, в которых участвовали американцы. При этом ракеты ATACMS в Эстонии еще не применяли.

Что этому предшествовало

В конце 2022 года Эстония заключила контракт с США на закупку HIMARS более чем на 200 млн долларов. Это крупнейшая оборонная закупка государства. В пакет войдут разные ракеты, дальность действия которых составляет от 70 до 300 км.

Также отметим, что власти Эстонии призывают стран-членов НАТО увеличить расходы на оборону из-за российской агрессии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиЭстонияATACMSРСЗО