Эстония прекращает выдачу виз гражданам России

Правительство Эстонии приняло решение прекратить выдачу виз гражданам России. В частности, на неопределенное время прекращается выдача туристических виз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

"Однако исключения все же есть. Мы продолжим принимать заявления на получение визы от тех россиян, у которых на территории Эстонии проживают родственники, от имеющих гуманитарные причины, а также от посещающих больных родственников и проходящих в нашей стране лечение", - заявила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.

При этом Эстония продолжит выдавать визы для посещения родственников.

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