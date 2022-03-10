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Эстония прекращает выдачу виз гражданам России

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Таллинн, Четверг 10 марта 2022 14:55
Эстония прекращает выдачу виз гражданам России Фото: министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс (facebook.com/eva maria liimets)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Эстонии приняло решение прекратить выдачу виз гражданам России. В частности, на неопределенное время прекращается выдача туристических виз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

При этом Эстония продолжит выдавать визы для посещения родственников.

"Однако исключения все же есть. Мы продолжим принимать заявления на получение визы от тех россиян, у которых на территории Эстонии проживают родственники, от имеющих гуманитарные причины, а также от посещающих больных родственников и проходящих в нашей стране лечение", - заявила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.

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