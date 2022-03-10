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Естонія припиняє видачу віз громадянам Росії

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Таллінн, Четвер 10 березня 2022 14:55
Естонія припиняє видачу віз громадянам Росії Фото: міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс (facebook.com/eva maria liimets)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Естонії прийняв рішення припинити видачу віз громадянам Росії. Зокрема, на невизначений час припиняється видача туристичних віз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

При цьому Естонія продовжить видавати візи для відвідування родичів.

"Однак винятки все ж є. Ми продовжимо приймати заяви на отримання візи від тих росіян, у яких на території Естонії проживають родичі, від тих, що мають Гуманітарні причини, а також від тих, хто відвідує хворих родичів і проходять в нашій країні лікування", - заявила міністр закордонних справ Ева-Марія Лійметс.

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