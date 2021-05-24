Эстония предлагает вынести на обсуждение Совбеза ООН инцидент с самолетом в Минске

Эстония хочет довести до уровня Совета Безопасности Организации Объединенных наций инцидент с бортом Ryanair. Вчера самолет совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта.

Об этом сообщает ресурс "Еврорадио".

Такое заявление сделала министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лимец.

Напомним, Европейский союз 24 мая может ввести новый пакет санкций против властей Беларуси. После задержания основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича в аэропорту Минска ЕС может приостановить наземное транспортное сообщение с Беларусью.

Как писало РБК-Украина, 23 мая в аэропорту Минска задержали основателя Nexta Романа Протасевича. Самолет, в котором находился журналист, был вынужден совершить аварийную посадку по требованию властей Беларуси.

Самолет, на борту которого находился Протасевич, совершил аварийную посадку в Национальном аэропорту Минска. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. Сам самолет направлялся из Афин в Вильнюс.

После того как самолет проверили, на его борту взрывное устройство не обнаружили. Однако всех пассажиров отправили на повторный осмотр. Среди них был основатель Nexta, журналист Роман Протасевич.

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