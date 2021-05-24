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Естонія пропонує винести на обговорення Ради Безпеки ООН інцидент з літаком у Мінську

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Естонія, Понеділок 24 травня 2021 14:23
Естонія пропонує винести на обговорення Ради Безпеки ООН інцидент з літаком у Мінську Фото: глава МЗС Естонії Єва-Марія Лімец (flickr.com estonian foreign ministry)
Автор: Юлія Струк

Естонія хоче довести до рівня Ради Безпеки Організації Об'єднаних націй інцидент з бортом Ryanair. Вчора літак здійснив екстрену посадку в Мінську після повідомлень про замінування, що надійшли з аеропорту.

Про це повідомляє ресурс "Єврорадіо".

Таку заяву зробила міністр закордонних справ Естонії Єва-Марія Лімец.

Нагадаємо, Європейський союз 24 травня може ввести новий пакет санкцій проти влади Білорусі. Після затримання засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича в аеропорту Мінська ЄС може призупинити наземне транспортне сполучення з Білоруссю.

Як писало РБК-Україна, 23 травня в аеропорту Мінська затримали засновника Nexta Романа Протасевича. Літак, у якому перебував журналіст, був змушений здійснити аварійну посадку на вимогу влади Білорусі.

Літак, на борту якого перебував Протасевич, здійснив аварійну посадку в Національному аеропорту Мінська. Причиною екстреної посадки став сигнал про замінування. Сам літак прямував з Афін до Вільнюса.

Після того як літак перевірили, на його борту вибухового пристрою не виявили. Однак усіх пасажирів відправили на повторний огляд. Серед них був засновник Nexta, журналіст Роман Протасевич.

Як реагують на ситуацію світові лідери - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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