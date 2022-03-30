Эстония предлагает использовать доходы России за газ и нефть для восстановления Украины

Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс призвала Европейский Союз увеличить помощь Украине и ужесточить давление на Россию. В частности, она предложила использовать доход РФ за газ и нефть для восстановления Украины после войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эстонское издание Pealinn .

Кроме того, министр отметила, что ЕС должен уже отреагировать на действия России и уменьшить импорт российского газа.

"Цена военных действий для России должна быть очень высокой, поэтому к концу года ЕС сократит поставки ископаемого топлива из России на две трети", - объяснила Лийметс.

Также она заявила, что энергетические доходы Российской Федерации должны быть направленны на восстановление Украины. Для этого нужно временно перенаправить платежи за российские газ и нефть.

"Но для того, чтобы оказать немедленное влияние и заставить Россию заплатить за то, что было сделано в Украине, на прошлой неделе премьер-министр Эстонии предложила на Совете ЕС временно депонировать платежи за российские газ и нефть и использовать их для восстановления Украины", - заявила глава МИД.