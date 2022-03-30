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Естонія пропонує використовувати доходи Росії за газ і нафту для відновлення України

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Таллінн, Середа 30 березня 2022 13:06
Естонія пропонує використовувати доходи Росії за газ і нафту для відновлення України Фото: глава МЗС Естонії Ева-Марія Лійметс (facebook com eva maria liimets)
Автор: Наталія Юрченко

Глава МЗС Естонії Ева-Марія Лійметс закликала Європейський Союз збільшити допомогу Україні і посилити тиск на Росію. Зокрема, вона запропонувала використовувати дохід РФ за газ і нафту для відновлення України після війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на естонське видання Pealinn.

Крім того, міністр зазначила, що ЄС повинен вже відреагувати на дії Росії і зменшити імпорт російського газу.

"Ціна військових дій для Росії повинна бути дуже високою, тому до кінця року ЄС скоротить поставки викопного палива з Росії на дві третини", - пояснила Лійметс.

Також вона заявила, що енергетичні доходи Російської Федерації повинні бути спрямовані на відновлення України. Для цього потрібно тимчасово перенаправити платежі за російські газ і нафту.

"Але для того, щоб зробити негайний вплив і змусити Росію заплатити за те, що було зроблено в Україні, минулого тижня прем'єр-міністр Естонії запропонувала на Раді ЄС тимчасово депонувати платежі за російські газ і нафту і використовувати їх для відновлення України", - заявила глава МЗС.

Нагадавши, у Німеччині запустили процес "раннього попередження" можливої газової кризи через вимогу Росії платити за газ в рублях.

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