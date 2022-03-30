Германия запустила режим "раннего предупреждения" в случае прекращения поставок газа из РФ

Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек в среду, 30 марта, запустил режим "раннего предупреждения" на случай газового кризиса. Такое решение было принято из-за того, что Россия продолжает требовать платить за газ в рублях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Этот шаг является первым из трех и влечет за собой создание кризисной группы для предупреждения возможного газового кризиса. По словам Хабека, газовые хранилища Германии в настоящее время заполнены примерно на 25%.

"В настоящее время дефицита поставок нет. Тем не менее, мы должны усилить меры предосторожности, чтобы быть готовыми в случае эскалации со стороны России", - заявил немецкий министр.

Хабек призвал граждан и предприятия в ближайшее время сократить потребление газа, поскольку Германия попытается избавиться от зависимости от российского газа.