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Германия запустила режим "раннего предупреждения" в случае прекращения поставок газа из РФ

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Берлин, Среда 30 марта 2022 10:39
Германия запустила режим "раннего предупреждения" в случае прекращения поставок газа из РФ Фото: министр экономики Германии Роберт Хабек (wikimedia org)
Автор: Наталья Юрченко

Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек в среду, 30 марта, запустил режим "раннего предупреждения" на случай газового кризиса. Такое решение было принято из-за того, что Россия продолжает требовать платить за газ в рублях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Этот шаг является первым из трех и влечет за собой создание кризисной группы для предупреждения возможного газового кризиса. По словам Хабека, газовые хранилища Германии в настоящее время заполнены примерно на 25%.

"В настоящее время дефицита поставок нет. Тем не менее, мы должны усилить меры предосторожности, чтобы быть готовыми в случае эскалации со стороны России", - заявил немецкий министр.

Хабек призвал граждан и предприятия в ближайшее время сократить потребление газа, поскольку Германия попытается избавиться от зависимости от российского газа.

Напомним, Владимир Путин поручил правительству России и "Газпрому" до 31 марта перевести расчеты за газ в рубли.

При этом страны "Большой семерки" отказались платить России за газ в рублях.

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