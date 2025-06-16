Східний фланг НАТО готує лікарні до можливого вторгнення Росії, - Politico

Країни східного флангу НАТО побоюються можливої війни з Росією. Вони вже почали готувати лікарні до такого сценарію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Зокрема, за даними видання, у Вільнюській університетській лікарні Santaros Clinics, розташованій лише за 50 км від зовнішнього кордону ЄС із Білоруссю, працюють над створенням підземної інфраструктури, сховищ, вертолітних майданчиків та автономних систем, які дадуть змогу установі продовжувати роботу навіть у випадках вимкнення електроенергії чи водопостачання.

Також у цій же лікарні проводяться навчальні заходи з евакуації та готовності прийняти велику кількість постраждалих - спільно зі Збройними силами Литви та Спілкою стрільців.

У цей же час в Естонії, крім бронежилетів для бригад швидкої допомоги, також видаватимуть супутникові телефони - на випадок відмови традиційних каналів зв'язку. Розглядається навіть створення автономної інтернет-мережі.

Також у всіх лікарнях встановлюють генератори. Це відбувається з урахуванням досвіду України, чию енергосистему регулярно атакує Росія.

Низці лікарень у Східній Європі загрожує особлива вразливість. Наразі опрацьовуються варіанти переобладнання підвальних приміщень в операційні на випадок крайнього характеру подій.

Як зазначив заступник гендиректора департаменту здоров'я Естонії Рагнар Вайкнеметс, питання полягає не в тому, чи нападе Росія, а в тому, коли це станеться.

Також країни Балтії створюють резерви лікарських препаратів, витратних матеріалів та обладнання. Естонія виділила 25 мільйонів євро на постачання такого обладнання, зокрема ортопедичних конструкцій, турнікетів і наборів для травматології. Вайкнеметс додав, що ці резерви допоможуть забезпечити роботу лікарень до надходження підтримки з боку інших країн НАТО. Він також підкреслив провідну роль Альянсу в організації каналів постачання.

Основною проблемою в країнах Балтії, як і раніше, залишається дефіцит персоналу - особливо середньої ланки. Під час соціального опитування в Литві з'ясувалося, що в період війни на своїй посаді залишиться менше 40% лікарів.