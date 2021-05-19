Эстония поддержит вступление Украины в ЕС

Также в заявлении отдельно зафиксирована настроенность Эстонии способствовать Украине в достижении критериев членства в ЕС.

"Украина всегда в сердце эстонского народа. И мы всегда максимально стараемся поддержать Украину на всех возможных площадках - это Европейский союз, НАТО, ООН", - заявила премьер Эстонии.

Также Зеленский и Каллас уделили внимание первоочередным шагам Украины в направлении углубления отношений с ЕС.

В свою очередь, Зеленский отметил стратегической цели Украины относительно приобретения полноправного членства в ЕС и выразил благодарность Эстонии за поддержку в реализации этой задачи.