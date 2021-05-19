Естонія підтримає вступ України до ЄС

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас підписали Спільну заяву за пріоритетними напрямами двостороннього співробітництва. Зокрема, в документі зафіксована готовність Естонії підтримати майбутній вступ України до ЄС.
Також в заяві окремо зафіксована налаштованість Естонії сприяти Україні в досягненні критеріїв членства в ЄС.
"Україна завжди в серці естонського народу. І ми завжди максимально намагаємося підтримати Україну на всіх можливих майданчиках - це Європейський союз, НАТО, ООН", - заявила прем'єр Естонії.
Також Зеленський і Каллас приділили увагу першочерговим крокам України в напрямку поглиблення відносин з ЄС.
У свою чергу, Зеленський відзначив стратегічну мету України щодо набуття повноправного членства в ЄС і висловив подяку Естонії за підтримку в реалізації цього завдання.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна очікує, що Європейський союз найближчим часом перегляне політику сусідства. Цей перегляд повинен стосуватися всіх країн Східної Європи.
Крім того, в офісі президента заявляють, що Україна заручається все більшою підтримкою країн-учасниць Євросоюзу щодо євроінтеграційних перспектив.