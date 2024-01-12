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Естонія планує замінувати кордон із РФ

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Естонія розглядає можливість замінувати кордон із Росією. Зокрема, встановити протипіхотні та протитанкові міни.

Про це заявив заступник голови комітету державної оборони Рійгікогу підполковник запасу Лео Куннас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

За його словами, для будівництва оборонних споруд на кордоні з РФ необхідне дотримання трьох умов.

"Перше - ми повинні замінити запаси інженерних матеріалів і мін, які ми віддали Україні. Наприклад, ми віддали дуже велику кількість протитанкових мін. Ми повинні негайно замінити їх, а потім отримати більше мін, вибухівки та боєприпасів", - заявив Куннас.

Наступним кроком, за його словами, має стати денонсація Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін усіма країнами Балтії.

По-третє, за словами Куннаса, Естонії слід почати виробництво власної військової вибухівки, яку можна було б використовувати в протитанкових, протипіхотних, мінно-тральних мінах і артилерійських снарядах.

"Такі виробничі потужності були б важливі для нас, тому що їхня кількість теж дуже велика. Як тільки ми зробимо все це, тоді можна буде говорити про те, що ми можемо почати серйозно будувати оборонні об'єкти", - сказав він.

Закриття кордону із РФ

Нещодавно прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявляла, що уряд поки що не бачить вагомих аргументів для закриття кордону з Росією, але готовий до таких заходів у разі потреби.

При цьому глава МЗС Естонії Маргус Цахкна припустився можливості закриття кордону з Росією, хоча раніше цей захід називали передчасним. А вже 4 грудня закриття кордону із РФ допустив і голова МВС Естонії.

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