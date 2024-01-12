Эстония планирует заминировать границу с РФ

По его словам, для строительства оборонительных сооружений на границе с РФ необходимо соблюдение трех условий.

"Первое - мы должны заменить запасы инженерных материалов и мин, которые мы отдали Украине. Например, мы отдали очень большое количество противотанковых мин. Мы должны немедленно заменить их, а затем получить больше мин, взрывчатки и боеприпасов", - заявил Куннас.

Следующим шагом, по его словам, должна стать денонсация Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин всеми странами Балтии.

В-третьих, по словам Куннаса, Эстонии следует начать производство собственной военной взрывчатки, которая могла бы использоваться в противотанковых, противопехотных, минно-тральных минах и артиллерийских снарядах.

"Такие производственные мощности были бы важны для нас, потому что их количество тоже очень велико. Как только мы сделаем все это, тогда можно будет говорить о том, что мы можем начать серьезно строить оборонные объекты", - сказал он.

Закрытие границы с РФ

Недавно премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявляла, что правительство пока не видит весомых аргументов для закрытия границы с Россией, но готово к таким мерам в случае необходимости.

При этом глава МИД Эстонии Маргус Цахкна допустил возможность закрытия границы с Россией, хотя раньше это мероприятие называли преждевременным. А уже 4 декабря закрытие границы с РФ допустил и глава МВД Эстонии.

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