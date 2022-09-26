Естонія планує передати Україні модульні госпіталі

Естонія надасть Україні модульні госпіталі для постраждалих від війни регіонів, а також долучиться до розвитку системи реабілітації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства охорони здоров'я України.

"Наразі у нас є актуальна потреба в модульних конструкціях з можливістю автономної роботи. Колеги з Естонії зможуть поставити нам такі модулі та мобільні госпіталі для того, щоб їх можна було використовувати під час відновлення зруйнованих будівель закладів охорони здоров'я", - заявив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда.

Естонські фахівці планують брати участь у розвитку системи реабілітації України, зокрема долучатимуться до обміну досвідом щодо психічної та фізичної реабілітації.