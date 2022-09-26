Естонія планує передати Україні модульні госпіталі

Естонія надасть Україні модульні госпіталі для постраждалих від війни регіонів, а також долучиться до розвитку системи реабілітації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства охорони здоров'я України.
"Наразі у нас є актуальна потреба в модульних конструкціях з можливістю автономної роботи. Колеги з Естонії зможуть поставити нам такі модулі та мобільні госпіталі для того, щоб їх можна було використовувати під час відновлення зруйнованих будівель закладів охорони здоров'я", - заявив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда.
Естонські фахівці планують брати участь у розвитку системи реабілітації України, зокрема долучатимуться до обміну досвідом щодо психічної та фізичної реабілітації.
Нагадаємо, що Естонія долучилася до позову проти Росії про геноцид українців.
Також, Естонія готується розробити аналогічний додаток на основі "Дії".
Раніше в Естонії заявили, що країна не надаватиме притулку росіянам, які бажають уникнути мобілізації.
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