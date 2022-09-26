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Эстония планирует передать Украине модульные госпитали

Фото: Эстония планирует передать Украине модульные госпитали (flickr by Shane MacClure)
Автор: Дмитрий Браславский

Эстония предоставит Украине модульные госпитали для пострадавших от войны регионов, а также присоединится к развитию системы реабилитации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства здравоохранения Украины.

"Сейчас у нас есть актуальная потребность в модульных конструкциях с возможностью автономной работы. Коллеги из Эстонии смогут поставить нам такие модули и мобильные госпитали для того, чтобы их можно было использовать при восстановлении разрушенных зданий здравоохранительных учреждений", - заявил первый заместитель. министра здравоохранения Александр Комарида.

Эстонские специалисты планируют участвовать в развитии системы реабилитации Украины, в частности будут приобщаться к обмену опытом психической и физической реабилитации.

Напомним, что Эстония присоединилась к иску против России о геноциде украинцев.

Также Эстония готовится разработать аналогичное приложение на основе "Дії".

Ранее в Эстонии заявили, что страна не будет предоставлять убежище россиянам, желающим избежать мобилизации.

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