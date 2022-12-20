Естонія планує передати Україні медичні мобільні амбулаторії

Естонія розглядає можливість передачі Україні мобільних медичних амбулаторій, які дозволять забезпечувати медичними послугами населення в постраждалих від війни регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на пресслужбу Мінреінтеграції.

Так, заступник міністра охорони здоровʼя України Олексій Яременко зустрівся з представниками уряду Естонської Республіки. За підсумками зустрічі стало відомо, що Естонія може долучитися до розбудови медичної інфраструктури на деокупованих територіях, яка була зруйнована під час російської окупації.

Крім цього, країна вивчає можливість передачі мобільних амбулаторій, щоб забезпечити медичними послугами населення в регіонах, які найбільше постраждали від війни.