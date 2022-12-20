Эстония планирует передать Украине медицинские мобильные амбулатории

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Минреинтеграции.

Так, заместитель министра здравоохранения Украины Алексей Яременко встретился с представителями правительства Эстонской Республики. По итогам встречи стало известно, что Эстония может приобщиться к развитию медицинской инфраструктуры на деоккупированных территориях, разрушенной во время российской оккупации.

Кроме этого, страна изучает возможность передачи мобильных амбулаторий, чтобы обеспечить медицинскими услугами население в регионах, наиболее пострадавших от войны.