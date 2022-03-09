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Эстония планирует прекратить выдачу виз гражданам РФ

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Таллинн, Среда 09 марта 2022 17:04
Эстония планирует прекратить выдачу виз гражданам РФ Фото: министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лимец (flickr.com/estonian foreign ministry)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лимец заявила, что Эстония рассматривает возможность принятия одностороннего решения о прекращении выдачи виз гражданам России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Рийгикогу.

"Страны, которые приняли это решение (прекратить выдачу виз, - ред.) на данный момент, приняли его с сопутствующими исключениями, такими как - для членов семьи, по гуманитарным соображениям и так далее, которые фактически все еще оставляют открытой деятельность по выдаче виз. Однако в настоящий момент Эстония рассуждает о том, что было бы разумно принять это решение на уровне ЕС", - заявила она.

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