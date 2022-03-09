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Естонія планує припинити видачу віз громадянам РФ

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Таллінн, Середа 09 березня 2022 17:04
Естонія планує припинити видачу віз громадянам РФ Фото: міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лімець (flickr.com/estonian foreign ministry)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лімець заявила, що Естонія розглядає можливість прийняття одностороннього рішення про припинення видачі віз громадянам Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Рійгікогу.

"Країни, які прийняли це рішення (припинити видачу віз, - ред.) на даний момент, прийняли його з супутніми винятками, такими як - для членів сім'ї, з гуманітарних міркувань і так далі, які фактично все ще залишають відкритою діяльність з видачі віз. Однак зараз Естонія розмірковує про те, що було б розумно прийняти це рішення на рівні ЄС", - заявила вона.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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