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Естонія підпише угоду про гарантії безпеки з Україною, - глава МЗС

П'ятниця 08 березня 2024 20:16
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Естонія підпише угоду про гарантії безпеки з Україною, - глава МЗС Фото: міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Естонія має намір підписати угоду про гарантії безпеки з Україною в межах декларації лідерів "Групи семи", ухваленої на саміті НАТО у Вільнюсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкна під час пресконференції після зустрічі голів МЗС країн Балтії, України та Франції у Вільнюсі 8 березня

"Ми збираємось підписати двосторонню угоду між Естонією та Україною для довгострокових зобов’язань", - сказав Цахкна.

Міністр також нагадав, що Естонія вклала 1,4% ВВП у військову підтримку України, і продовжить це робити. Зокрема вже наступного тижня країна має схвалити новий пакет військової допомоги для Києва.

"Коли ми підпишемо двосторонню угоду між Естонією та Україною, ми обіцяємо й зобов’язуємось виділяти 0,25% ВВП на рік на військову підтримку", - зазначив він.

Окрім того, Цахкна закликав інші західні країни укласти таке ж зобов’язання, яке дозволить Україні розраховувати на 120 мільярдів євро військової підтримки на рік.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, на Вільнюському саміті НАТО країни G7 підписали декларацію про гарантії безпеки для України, до якої згодом приєдналися ще низка країн.

У договорі йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку, а також про відновлення України. Крім того, угоди передбачають гарантію допомоги Києву в разі повторної агресії РФ.

Серед країн, які підписали з Україною угоду про гарантії безпеки:

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Естонія Гарантії безпеки
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